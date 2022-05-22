Расшифрован смысл татуировок боевика ВСУ с "Азовстали"

Расшифрован смысл татуировок боевика ВСУ с "Азовстали"
Кадр: t.me/rustroyka1945
Некоторые полагают, что на его теле зафиксирована настоящая карта преступлений

Одним из сдавшихся с "Азовстали" солдат оказался украинский националист Давид Касаткин по кличке Химик. Он не стал во время выхода с завода назвать своего имени, показав журналистам лишь татуировки на теле – по ним его и удалось идентифицировать. 

Как сообщает "Пятый канал", боец активно противостоял российским военным в Мариуполе. Некоторые полагают, что на его теле нарисована настоящая карта преступлений – в частности, Касаткин может быть причастен к издевательствам над пленными. 

Надпись на животе "страха нет" отсылает к кино, музыке и популярному у радикально настроенных групп слогану. Кроваво-красный "коловрат" для нацистов является своеобразной свастикой. На тыльной стороне ладоней у него набиты фашисткие кресты. 

Рядом с религиозными изображениями у него нарисована надпись "Всех убить, все отнять", которую сам Касаткин связывает с царем Леонидом. На всей спине боец сделал тату с Бафометом – сатанистским божеством, которого часто ассоциируют с дьяволом. Объясняя выбор солдат заявил, что сатанистский козел является символом его рода.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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