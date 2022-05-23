Берлин наобещал с три короба, но к делу так и не перешел

Украинский кризис внес серьезные перемены во многие сферы жизни большинства государств. Так, Киев стал настоящим яблоком раздора между Берлином и Варшавой. Как подчеркнул известный политический эксперт Всеволод Шимов, страны серьезно переругались из-за поставок вооружения в Незалежную.



Дело в том, что немецкое государство обещало передать Польше новейшие танки "Леопард" взамен техники, которую Варшава отдала украинским воякам. Однако в итоге Берлин оказался не способен реализовать данное обещание, чем серьезно разозлил Варшаву. В итоге отношения между двумя странами резко обострились.

По мнению специалиста, помимо производственной неспособности поставить большое количество танков, Берлин также медлит с реализацией своего обещания, так как не желает усиливать военный потенциал Польши, пишет "Свободная пресса".

Шимов напомнил, что Варшава фактически является "американским протекторатом внутри Евросоюза", чем беспокоит Германию. Таким образом, Берлин хитроумно поспособствовал разоружению Варшавы, а теперь не стремится пополнять ряды ее боевой техники.

Тем временем, российские военные продолжают успешно уничтожать зарубежную технику, переданную украинским силовикам. Недавно Минобороны России заявило о ликвидации подразделения поставленных Америкой гаубиц М777, сообщает "Пятый канал".