Захарова указала на главный фактор уничтожения Украины

Захарова указала на главный фактор уничтожения Украины
Мария Захарова. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
В министерстве раскритиковали позицию НАТО

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова оценила заявление турецкого лидера Реджепа Эрдогана о том, страна не стала заниматься урегулированием конфликта, однако оказала конкретную помощь украинской стороне. По ее мнению, такое поведение безответственно.

Захарова считает, что основная помощь НАТО Украине заключается в том, чтобы поспособствовать убийствам как можно большего числа людей на украинской территории. Однако это является ключевым фактором, который наносит государству вред.

"Это просто пособничество по изничтожению страны, которая называется Украина. К сожалению, в этот процесс очень многие страны НАТО пытаются внести какой-то свой посильный и непосильный вклад", – заявила она во время брифинга.

Дипломат отметила, что Турция в этом вопросе не представляет исключения. Она подчеркнула, что всем вовлеченным в конфликт сторонам, вне зависимости от степени, стоит задумываться о важности ответственного подхода при выстраивании любых шагов в отношении российско-украинского конфликта. 

По ее словам, поставки вооружения создают иллюзию, что проблему можно решить лишь военным путем, а это, в свою очередь, не способствует формированию нужной политико-дипломатической атмосферы для деэскалации.

Источник: МИД России
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