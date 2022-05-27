Эксперт указал на тайный смысл призыва Джонсона поставить РЗСО Украине

Эксперт указал на тайный смысл призыва Джонсона поставить РЗСО Украине
Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Лондон пытался побудить коалицию к новым действиям

Британский премьер Борис Джонсон призвал западные страны оказывать дальнейшую поддержку украинской стороне в поставках вооружения, поскольку страна продолжает сражаться с российской армией. В первую очередь, Киев нуждается в реактивных системах залпового огня (РЗСО), отметил он. Историк Евгений Норин полагает, что у слов политика есть и другой смысл.

По его словам, главная цель заявления Джонсона – не в конкретных поставках РЗСО Украине. Речь идет о том, что помощь Запада в российско-украинском конфликте играет с каждым днем все более критическое значение. ВСУ приходится формировать новые подразделения взамен разбитых – и тут им требуются доппоставки вооружения.

"Не факт, что пошлют именно РСЗО, могут отправить прицепные гаубицы, любые пушки, все, что может вести артиллерийскую дуэль. У них, по сравнению с РФ, дефицит огневой мощи", – пояснил экспет в беседе с News.ru.

Сейчас российская армия, отметил он, перестреливают украинскую по весу залпа. У ВС РФ были проблемы с беспилотниками, но сейчас все начали решать.

Другой вопрос – насколько будут эффективны очередные поставки вооружения украинской стороне. На Украину, по заявлению Норина, в данный момент идет "настоящий зоопарк" различной техники. Однако Запад предпочитает не отдавать Киеву наиболее тонкие и современные боевые системы, а у имеющегося оснащения есть свои недостатки, которые серьезно снижают эффективность противостояния России.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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