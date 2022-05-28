Президент поставил особые задачи перед молодыми военными

Американский лидер Джо Байден во время выступления перед выпускниками Военно-морской академии США заявил, что следующее десятилетие будет иметь решающее значение для всего мира. Его речь опубликована на YouTube-канале Белого дома.

По его словам, все решения, которые будут приняты сейчас, окажутся более важными, чем когда-либо – многие вещи меняются так быстро, что последующие десять лет повлияют на все столетие. За это время будет определяться новая роль Соединенных Штатов в мире, их степень влияния.

Президент отметил, что за последние несколько лет стало отчетливо видно, насколько взаимосвязан мир на самом деле. Это показали пандемия коронавируса, спровоцировавшая рост мировой инфляции, ускорение климатического кризиса и спецоперация Владимира Путина на Украине.

"Он не только пытается захватить Украину, но и буквально пытается стереть с лица Земли культуру и самобытность украинского народа, атакуя школы, детские сады, больницы, музеи с единственной целью – уничтожить культуру", – заявил Байден.

Как указал глава США, другой цели у спецоперации нет. По его мнению, военные действия ведутся с "прямым нарушением фундаментальных принципов международного права". Он предупредил выпускников, что теперь они выходят именно в такой мир, где американскому руководству приходится демонстрировать принцип сильного.

Москва отмечает, что главная цель спецоперации не заключается в оккупации территорий. Еще до начала активной фазы конфликта Владимир Путин говорил, что по сути русские и украинцы являются одним народом. Владимир Зеленский эту идею отвергал.