Байден выдвинул Путину новое обвинение

Байден выдвинул Путину новое обвинение
Фото: Jim LoScalzo-POOL/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Президент поставил особые задачи перед молодыми военными

Американский лидер Джо Байден во время выступления перед выпускниками Военно-морской академии США заявил, что следующее десятилетие будет иметь решающее значение для всего мира. Его речь опубликована на YouTube-канале Белого дома. 

По его словам, все решения, которые будут приняты сейчас, окажутся более важными, чем когда-либо – многие вещи меняются так быстро, что последующие десять лет повлияют на все столетие. За это время будет определяться новая роль Соединенных Штатов в мире, их степень влияния. 

Президент отметил, что за последние несколько лет стало отчетливо видно, насколько взаимосвязан мир на самом деле. Это показали пандемия коронавируса, спровоцировавшая рост мировой инфляции, ускорение климатического кризиса и спецоперация Владимира Путина на Украине. 

"Он не только пытается захватить Украину, но и буквально пытается стереть с лица Земли культуру и самобытность украинского народа, атакуя школы, детские сады, больницы, музеи с единственной целью – уничтожить культуру", – заявил Байден.

Как указал глава США, другой цели у спецоперации нет. По его мнению, военные действия ведутся с "прямым нарушением фундаментальных принципов международного права". Он предупредил выпускников, что теперь они выходят именно в такой мир, где американскому руководству приходится демонстрировать принцип сильного. 

Москва отмечает, что главная цель спецоперации не заключается в оккупации территорий. Еще до начала активной фазы конфликта Владимир Путин говорил, что по сути русские и украинцы являются одним народом. Владимир Зеленский эту идею отвергал. 

Источник: Белый дом ✓ Надежный источник
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