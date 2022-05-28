Российский лидер выставил собственные условия

Сегодня, 28 мая, состоялись трехсторонние переговоры по телефону между Владимиром Путиным, Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем. Стороны обсудили кризисную ситуацию на Украине. Как сообщает Tagesschau, европейские политики обратились к российскому лидеру с несколькими просьбами.

После 80-минутной беседы представитель немецкого федерального правительства Штеффен Хебестрайт сообщил, что канцлер ФРГ и президент Франции просили Путина немедленно прекратить огонь и вывести российские войска. Также они призвали главу России провести прямые переговоры с Владимиром Зеленским, чтобы найти дипломатическое решение конфликта.

Шольц и Макрон попросили российского лидера освободить 2,5 тысячи солдат и боевиков, которых взяли в плен с "Азовстали". Европейские политики заявили, что"положительно приняли к сведению" приверженность российской стороны к обращению с военнопленными в соответствии с Женевскими конвенциями.

Канцлер и президент обратились и по поводу грузов с зерном в портах Украины. Они попросили "прекратить блокаду" и обеспечить экспорт пшеницы.

Владимир Путин по вопросу выхода кораблей с товаром отметил, что к продуктовому дефициту привела "несовершенная экономическая и финансовая политика западных стран" и антироссийские санкции. Он сообщил, что Россия готова оказать содействие при условии, что часть ограничений будет отменена, а западные страны увеличат покупку российских удобрений и сельхозпродукции.

Что касается переговоров с Зеленским, глава России ничего не ответил. Лишь подчеркнул готовность Москвы возобновить переговоры по урегулированию конфликта, которые были заморожены "по вине Киева". Также он отметил, что продолжающая накачка оружием Украины ни к чему хорошему не приведет.