Макрон и Шольц обратились к Путину с просьбами - президент согласился лишь на одну

Макрон и Шольц обратились к Путину с просьбами - президент согласился лишь на одну
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Российский лидер выставил собственные условия

Сегодня, 28 мая, состоялись трехсторонние переговоры по телефону между Владимиром Путиным, Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем. Стороны обсудили кризисную ситуацию на Украине. Как сообщает Tagesschau, европейские политики обратились к российскому лидеру с несколькими просьбами.

После 80-минутной беседы представитель немецкого федерального правительства Штеффен Хебестрайт сообщил, что канцлер ФРГ и президент Франции просили Путина немедленно прекратить огонь и вывести российские войска. Также они призвали главу России провести прямые переговоры с Владимиром Зеленским, чтобы найти дипломатическое решение конфликта.

Шольц и Макрон попросили российского лидера освободить 2,5 тысячи солдат и боевиков, которых взяли в плен с "Азовстали". Европейские политики заявили, что"положительно приняли к сведению" приверженность российской стороны к обращению с военнопленными в соответствии с Женевскими конвенциями.

Канцлер и президент обратились и по поводу грузов с зерном в портах Украины. Они попросили "прекратить блокаду" и обеспечить экспорт пшеницы.

Владимир Путин по вопросу выхода кораблей с товаром отметил, что к продуктовому дефициту привела "несовершенная экономическая и финансовая политика западных стран" и антироссийские санкции. Он сообщил, что Россия готова оказать содействие при условии, что часть ограничений будет отменена, а западные страны увеличат покупку российских удобрений и сельхозпродукции. 

Что касается переговоров с Зеленским, глава России ничего не ответил. Лишь подчеркнул готовность Москвы возобновить переговоры по урегулированию конфликта, которые были заморожены "по вине Киева". Также он отметил, что продолжающая накачка оружием Украины ни к чему хорошему не приведет. 

Источник: Tagesschau ✓ Надежный источник
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