Украинские вояки побросали ценные вещи и скрылись

Росгвардейцы сообщили, что в ходе осмотра одного из населенных пунктов Луганской народной республики был обнаружен брошенный командный пункт Вооруженных сил Украины.



Как отмечает телеканал "360", на месте наши спецназовцы нашли компьютерную технику, украинскую форму, боеприпасы, а также другие ценности. При наступлении союзных войск украинские силовики спешно ретировались и оставили на месте своего базирования любопытные документы о деятельности ВСУ.

Тем временем, наша армия продолжает проведение спецоперации. Сегодня стало известно об очередном скоплении западного вооружения у ВСУ. Такие схроны с воздуха выявляют российские беспилотники, отмечает "Пятый канал".