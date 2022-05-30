Эксперт оценил шансы Украины потопить Черноморский флот России "Гарпунами"

Эксперт оценил шансы Украины потопить Черноморский флот России "Гарпунами"
Фото: most. life/Global Look Press/www.globallookpress.com
Недооценивать противника может быть опасно

Украинские военные заявляют, что благодаря полученным "Гарпунам" ВСУ смогут нанести огромный урон Черноморскому флоту России. Однако бывший главком ЧФ РФ Владимир Комоедов с такой оценкой не согласен.

По его словам, противокорабельные ракетные системы США довольно старые и дозвуковые, они развивают скорость 240 м/сек. Практически все программы обучения специалистов РТР и РЭБ были построены на противодействии такому типу вооружения. 

"Получить в борт "Гарпун" – значит признать, что плохо учился в ВУЗе и не отрабатывал курсовые задачи с должным рвением", – приводит его слова Pravda.ru. 

Запускать ракеты украинская сторона сейчас может только с берега, а максимальная дальность оружия составляет всего 280 км – хватит лишь до Змеиного острова и Херсона, но везде стоят специальные средства защиты. 

При  этом Комоедов отметил, что недооценивать противника может быть опасно. Противокорабельные ракетные системы работают на невероятно малых высотах и обнаруживаются уже в непосредственной близости от корабля. Для защиты военным нужно поставить специальный "барьер", включающий системы РЭБ, и не снимать до конца боевых действий. 

Источник: Pravda.ru
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