Недооценивать противника может быть опасно

Украинские военные заявляют, что благодаря полученным "Гарпунам" ВСУ смогут нанести огромный урон Черноморскому флоту России. Однако бывший главком ЧФ РФ Владимир Комоедов с такой оценкой не согласен.

По его словам, противокорабельные ракетные системы США довольно старые и дозвуковые, они развивают скорость 240 м/сек. Практически все программы обучения специалистов РТР и РЭБ были построены на противодействии такому типу вооружения.

"Получить в борт "Гарпун" – значит признать, что плохо учился в ВУЗе и не отрабатывал курсовые задачи с должным рвением", – приводит его слова Pravda.ru.

Запускать ракеты украинская сторона сейчас может только с берега, а максимальная дальность оружия составляет всего 280 км – хватит лишь до Змеиного острова и Херсона, но везде стоят специальные средства защиты.

При этом Комоедов отметил, что недооценивать противника может быть опасно. Противокорабельные ракетные системы работают на невероятно малых высотах и обнаруживаются уже в непосредственной близости от корабля. Для защиты военным нужно поставить специальный "барьер", включающий системы РЭБ, и не снимать до конца боевых действий.