Всех пообещали поименно назвать после окончания боевых действий

Глава Владимирской области Александр Авдеев сообщил о более 20 жителях региона, которые погибли на украинской территории во время военной службы. Он отказался давать дополнительную информацию, отметив, все погибшие за все время будут поименно названы позже, после завершения спецоперации, сообщает "Зебра-ТВ".

Врио губернатора заявил, что информация о погибших солдатах ВС РФ – достаточно чувствительная тема, ею могут воспользоваться враги, поэтому пока все данные хранят в тайне.

"Это та информация, которой в условиях сложной международно-политической обстановки не надо бы ей вот так вот торговать и перевирать какие-то факты", – сообщил он.

Он считает, что недоброжилатели могут неправильным образом трактовать эту информацию, чтобы спекулировать на настроениях людей.

Авдеев указал, что семьи всех погибших получат компенсации, их дети – льготы, будет оказан нужный уход раненым. Но тиражировать всю информацию он не намерен.

"Вот, нам зачем давать пищу тем, кто использует ее для других целей? Чтобы знали правду? Вот какие люди вы хотите, чтобы знали правду? Вот мы с вами знаем правду о том, что происходило в Донецке, в Луганске обстреливали. Как этой правдой мир воспользовался?", – заявил он.

Губернатор отметил, что после окончания спецоперации все имена погибших будут опубликованы и им воздадут положенные почести.

Всего российское Минобороны дважды сообщало о количестве погибших в спецоперации. Последние данные озвучивали 25 марта – тогда погибшими числились 1 351 военный, а ранеными 3 825.