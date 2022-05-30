Предприятия уничтожили один за другим

Российское Минобороны сообщило об ударах по "легендарным" украинским предприятиям, существовавшим еще с советских времен. В Запорожье уничтожили цеха "Мотор Сич", территории заводов "Энергомашспецсталь" и "Океан". Военный эксперт Виктор Баранец объяснил в беседе с News.ru, зачем российские военные пошли на такой шаг.

Металлургическое предприятие в 2010 году перешло под управление одного из российских ведомств. Сразу после 24 февраля ВСУ основали там укрепрайон, надеясь, что ВС РФ не станут наносить удары по своей же инфраструктуре, однако ошиблись. Баранец рассказал, что там украинцы ремонтировали "Точки-У" и хранили боеприпасы.

Корабельная фабрика после распада СССР еле сводило концы с концами, в последнее время там производили и чинили мелкие катера. ВСУ полагали, что для России он является важным стратегическим маркером – после освобождения его хотели использовать, поэтому и удара не будет. Там они разместили склады с вооружением, за что и была совершена атака.

"Мотор Сич" стал для Баранца удивлением, однако другого выбора у российской армии, по его словам, не было.

"Украина наладила на нем ракетное производство, и у нас просто не было другого выбора, кроме как нанести по нему удар. Хотя предприятие, конечно, уникальное", – заявил он.

Российская сторона ударила по "Энергомашспецстали" 6 мая, по "Мотор Сич" 25 мая, а атака на "Океан" произошла сегодня, 30 мая.