Ядовитые пары крайне опасны для человека

Накануне, 31 мая, стало известно, что во время боев за Северодонецк на химкомбинате "Азот" произошел взрыв. По заявлению ЛНР, завод до сих пор находится под контролем украинских военных, была подорвана емкость с химикатами, в которых, по предварительной информации, была азотная кислота.

В соцсетях появились кадры, как произошедшее снимали солдаты ВСУ со своих позиций. Внезапно поднявшееся в небо желтое облако их удивило и напугало.

"Що це таке?", – вопрошает военный на видео.

Его сослуживцы сами не до конца поняли, что произошло. Один предположил, что было что-то взорвано на селитре и посоветовал другим солдатам это не вдыхать.

Военный поинтересовался, могут ли эти пары "жестко травануть", другой ответил, что вполне.

Пары азотной кислоты очень вредны. При вдыхании они могут вызывать раздражение дыхательных путей, а на коже оставлять долгозаживающие язвы. В некоторых случаях вещество может привести к некрозу или смерти.