Число погибших иностранцев постоянно растет

Военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что российские военные под Волочанском в Харьковской области уничтожили девять наемников, приехавших на Украину из Польши. Об этом ему сказали источники на передовой.

В середине мая погибло семь граждан США, которые сражались в качестве наемников в Донбассе.



По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, общее число иностранцев, которые сражаются на стороне Украины, превысило шесть тысяч человек. Всего туда вошли наемники из 50 стран.

Ранее Владимир Зеленский предложил ввести особый правовой статус граждан Польши, которые пребывают на украинскую территорию.



