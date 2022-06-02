После окончания конфликта ситуация может обостриться

Бесконтрольное накачивание Украины вооружением может обернуться против Европы, предупреждает глава Интерпола Юрген Шток. Его слова приводит издание Anadolu.

По его заявлению, проблемы могут начаться уже после завершения конфликта в регионе – тогда без надобности останутся техника и прочее оружие, которое рискует оказаться на черном рынке.

Сток опасается, что серьезней всего это отразится на европейском черном рынке вооружений, поскольку цена для продажи там выше. По его мнению, сейчас все страны, которые поставляют военную технику на украинскую территорию должны озаботиться механизмами ее отслаживания. В противном случае – этим завладеют преступники.

Глава Интерпола полагает, что доступным для криминальных лиц могут оказаться не только автоматы, но и более тяжелое вооружение – преступные группировки уже разрабатывают планы по тому, как его заполучить, сообщает Общественная служба новостей.

Одним из выходов может стать база Интерпола с информацией о продаже оружия на мировых криминальных рынках. Шток призвал воспользоваться ею все государства, которые поставляют оружие Украине.