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В порту Бердянска раздалось несколько мощных взрывов. Об этом сообщают местные каналы в Telegram. Официального подтверждения информации нет.
В соцсетях распространяются кадры, как над гаванью поднимается серый клубок дыма.
Очевидцы сообщают, что первый взрыв раздался около в 13:20, а второй примерно на 15 минут позже. По их словам, в ряде районов города от взрывной волны дрожали окна.
По уточненным данным, взрывы в Бердянском порту произошли из-за разминирования территории от взрывных устройств, оставленных ВСУ.
Российские войска взяли Бердянск одним из первых во время спецоперации – еще 28 февраля.
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