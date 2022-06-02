В освобожденном Бердянске прогремел взрыв - соцсети

В освобожденном Бердянске прогремел взрыв - соцсети
Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com
Подтверждения информации нет

В порту Бердянска раздалось несколько мощных взрывов. Об этом сообщают местные каналы в Telegram. Официального подтверждения информации нет.

В соцсетях распространяются кадры, как над гаванью поднимается серый клубок дыма. 

Очевидцы сообщают, что первый взрыв раздался около в 13:20, а второй примерно на 15 минут позже. По их словам, в ряде районов города от взрывной волны дрожали окна.

По уточненным данным, взрывы в Бердянском порту произошли из-за разминирования территории от взрывных устройств, оставленных ВСУ.

Российские войска взяли Бердянск одним из первых во время спецоперации – еще 28 февраля. 

Источник: Telegram • Требует проверки
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