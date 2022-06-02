ВС РФ постепенно отгоняет украинские войска

Военный корреспондент Александр Коц считает, что финальная битва за Донбасс произойдет в Славянске, где 8 лет назад все и началось. Он полагает, что именно туда будут отступать с течением операции украинские солдаты.

Журналист отметил, что российским войскам в таком случае придется окружать город с трех сторон.

"С северо-запада – это изюмская группировка, в которой я провел около месяца. Там продвижение идет тяжело. Там и потери, и противодействие нам серьезное", – указал он.

С востока на Славянск пойдут войска ЦВО, которые показали себя при взятии Красного Лимана. А на южное направление перебросят тех, кто завершил разблокировку Мариуполя.

Коц рассказал, что сейчас внутри российской армии начал появляться кураж, чего не скажешь об украинцах – там, напротив, надлом.

В совете при Минобороны считают, что скоро вторая фаза спецоперации закончится, и российская сторона перейдет к третьей. Главными целями станут Николаевская, Одесская и Харьковская область. При этом контроль над главными городами в регионах – лишь побочный эффект, главная задача – освободить их от ВСУ.