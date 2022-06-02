В России назвали место решающей битвы за Донбасс

В России назвали место решающей битвы за Донбасс
Фото: Diego Herrera/XinHua/www.globallookpress.com
ВС РФ постепенно отгоняет украинские войска

Военный корреспондент Александр Коц считает, что финальная битва за Донбасс произойдет в Славянске, где 8 лет назад все и началось. Он полагает, что именно туда будут отступать с течением операции украинские солдаты. 

Журналист отметил, что российским войскам в таком случае придется окружать город с трех сторон. 

"С северо-запада – это изюмская группировка, в которой я провел около месяца. Там продвижение идет тяжело. Там и потери, и противодействие нам серьезное", – указал он.

С востока на Славянск пойдут войска ЦВО, которые показали себя при взятии Красного Лимана. А на южное направление перебросят тех, кто завершил разблокировку Мариуполя. 

Коц рассказал, что сейчас внутри российской армии начал появляться кураж, чего не скажешь об украинцах – там, напротив, надлом. 

В совете при Минобороны считают, что скоро вторая фаза спецоперации закончится, и российская сторона перейдет к третьей. Главными целями станут Николаевская, Одесская и Харьковская область. При этом контроль над главными городами в регионах – лишь побочный эффект, главная задача – освободить их от ВСУ.

Источник: Мардан Эфир
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