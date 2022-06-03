На поддержку Незалежной потрачены огромные суммы

Вашингтонская администрация продолжает работать на усугубление украинского конфликта. Американцы активно поддерживают незалежных вояк, отправляя им деньги и вооружение. Однако такая щедрость начинает раздражать некоторых представителей властей США. Так, ряд американских конгрессменов выступили с требованием предоставить отчет о тратах.



Активные представители конгресса требуют, чтобы Белый дом отчитался о том, на что были потрачены "украинские" 40 миллиардов долларов, передает телеканал "360".

Некоторые считают, что деньги могли быть израсходованы на неизвестные нужды, и вашингтонской администрации будет сложно дать исчерпывающие ответы на вопросы о тратах, добавляет РИА ФАН.