Бойцы отошли от классической установки

Конфликт, спровоцированный агрессивными действиями киевского режима, позволил нашим бойцам проверить и усовершенствовать свои навыки. Так, выяснилось, что российские снайперы отошли от классических установок и решили использовать на поле боя новую тактику.



Такой информацией поделился снайпер одной из бригад морской пехоты. Специалист напомнил, что классическое ведение боя подразумевает наличие снайперских пар. Однако во время специальной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса наши бойцы обратили внимание, что им удобнее работать в больших расчетах.

Снайпер рассказал, что работа в четверках оказалась значительно эффективнее, чем в классических двойках. Так, один военный работает с дальнобойной винтовкой, два бойца вооружены "средними" стволами, а четвертый прикрывает своих товарищей с автоматом.

К слову, недавно стало известно, что бойцы Росгвардии задержали в Харьковской области наводчика украинских силовиков. Такую информацию приводит телеканал "360".