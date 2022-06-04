Вашингтон был вынужден признать успехи Москвы

Военные конфликты за границей позволяют американской власти быстро заработать очки популярности и одобрения граждан в самом начале, но если они не заканчиваются быстро, то эффект постепенно снижается. Это, судя по всему, и произошло со спецоперацией России на Украине, пишет The Hill.

По последним данным, порядка 51% американцев не одобряют внешнеполитическую линию Джо Байдена. Риторика в отношении российско-украинского конфликта сменилась и в ведущих СМИ страны – если раньше говорили, что Москву ждет суровое наказание, то теперь признают, что возвращения к границам 2014 года можно не ждать.

В публичном пространстве начали менять угол взгляда на стратегию Владимира Путина. От универсально негативной подачи некоторые стали постепенно признавать, что все происходит не так неумело, как полагали ранее.

Санкции стали наносить больший ущерб западной экономике, чем российской. К ограничениям присоединились только 65 стран, а остальные 130, чье совокупное население составляет большинство от количества людей в мире, от них отказались.

В статье отмечают, что, возможно, на фоне происходящего США стали "самой изолированной державой в мире", а не Россия, как того добивались. Доказательством этому служит инцидент на саммите G20, когда американская делегация покинула зал во время выступления российского делегата – за ними последовали лишь представители трех стран из 19 оставшихся.

"Теперь США и их союзники, похоже, находятся в другом положении, изо всех сил пытаясь найти приемлемый путь к компромиссу, чтобы положить конец войне", – пишет издание.

Сейчас американские власти из-за опасений, что народ может массово от них отречься, утверждают, что главным приоритетом США является восстановление собственной экономики и противостояние краху американской мечты, а не противодействие России на Украине.