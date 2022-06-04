Сейчас преступники проходят боевое обучение на украинской стороне

Пока Соединенные Штаты переживают национальный процесс траура по поводу серии массовых расстрелов, американские белые националисты с задокументированными историями насилия набираются боевого опыта с передовым оружием американского производства, пишет издание The Grayzone. Министерство внутренней безопасности США этим крайне обеспокоено.

Всего, по данным СМИ, на стороне Украины сражается около 20 тыс иностранцев, в числе которых американские граждане. Российское Минобороны соощает о 6,6 тысячах наемников из за рубежа. При этом правоохранители США не имеют понятия, сколько именно американских неонацистов может оказаться в их числе.

"По крайней мере один известный экстремист, воюющий на Украине, получил широкую рекламу в ведущих СМИ, в то время как другой, который в настоящее время разыскивается за насильственные преступления, совершенные в США, таинственным образом смог уклониться от следователей ФБР в Восточной Украине", – указывается в статье.

Одна из неонацистких группировок в США объявила о намерении присоединиться к конфликту, въехав на Украину через Польшу.

Министерство внутренней безопасности США опасаются, что эти граждане вернуться домой, прихватив с собой арсенал боевых тактик и заручившись связями с международной сетью фашистских боевиков и военных преступников. Что будет дальше можно только догадываться, заключается в статье.