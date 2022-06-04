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В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ пять человек погибли, еще 20 были ранены. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на представительство республики в СЦКК.
По данным ДНР, с украинской стороны было выпущено 40 снарядов из "Градов". Удары пришлись на Ворошиловский и Куйбышевский районы города, позже украинские боевики выпустили еще 15 снарядов по Кировскому району. В поселке Лидиевка пострадал газопровод.
В Ворошиловском районе госпитализированы 10 пострадавших, в том числе один ребенок. Один пострадавший – в тяжелом состоянии.
Администрация города сообщает о повреждении жилых домов, двух школ и рынка.
Вашингтон был вынужден признать успехи Москвы