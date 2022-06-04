Стало известно о погибших в Донецке после ночного обстрела ВСУ

Стало известно о погибших в Донецке после ночного обстрела ВСУ
Кадр t.me/uranews
По городу выпустили 40 снярядов "Градов"

В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ пять человек погибли, еще 20 были ранены. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на представительство республики в СЦКК.

По данным ДНР, с украинской стороны было выпущено 40 снарядов из "Градов". Удары пришлись на Ворошиловский и Куйбышевский районы города, позже украинские боевики выпустили еще 15 снарядов по Кировскому району. В поселке Лидиевка пострадал газопровод.

В Ворошиловском районе госпитализированы 10 пострадавших, в том числе один ребенок. Один пострадавший – в тяжелом состоянии.

Администрация города сообщает о повреждении жилых домов, двух школ и рынка.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
новости партнеров

Стратегия Путина на Украине привела к неожиданным результатам для США

Вашингтон был вынужден признать успехи Москвы

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей