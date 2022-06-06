Хорошего итога аналитики не ждут

Вне зависимости от того, как будет складываться ситуация на Украине, США и России в любом случае предстоит долгий период противостояния, считает американский обозреватель Анатоль Ливен. Вашингтон сильней наращивает участие в конфликте, что может привести к прямому столкновению с Москвой – это, пишет он в колонке для The Atlantic, станет самым худшим сценарием будущего.

Эксперт полагает, что нынешнему американскому руководству было бы полезно обратить внимание на некоторые события времен холодной войны. США настолько сильно старались сдерживать СССР, что чрезмерное усердие обернулось ненужными конфликтами в различных точках мира. Длительное сопротивление привело к тому, что последствия ощутили и сами Соединенные Штаты, пишет "Свободная пресса".

Сейчас Вашингтон может совершить похожие ошибки, но с более губительными последствиями. Эксперт указывает, что территория, на которой сейчас идет битва, Россия считает для своих национальных интересов крайне важной. Еще один фактор – Украина граничит со странами НАТО. Победа над Москвой может привести к смене российского режима и кризису внутри страны, но это серьезно увеличит мровые риски.

"Это повлекло бы за собой гораздо более серьезные последствия. Риск ядерной эскалации", – пишет он.

Новый виток противостояния между США и Россией спобоствует появлению новых врагов – как внутри страны, так и вне, напоминает Ливен.

По его словам, Вашингтон не без оснований оказывает Киеву помощь в защите страны, однако такими действиями американское руководство исключает вероятность заключения компромиссного мира. В будущем это может способствовать худшему сценарию – "милитаризованному глобальному крестовому походу", заключил обозреватель.