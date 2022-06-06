Берлин надеется не стать посредником в этом конфликте

Немецкие власти сталкиваются с острой критикой с украинской стороны из-за их позиции по поставкам вооружения Киеву. При этом канцлер Олаф Шольц регулярно напоминает, что Берлин готовит партию тяжелого вооружения для отправки украинским солдатам летом. Как пишет Spigel, вероятно, бундестаг так попросту тянет время.

Пока Украина не получила со стороны Германии ни одного тяжелого вооружения – если бы это произошло раньше, конфликт можно было бы переломить в украинскую сторону. Однако Шольц не верит, что у Киева есть серьезные шансы противостоять Москве.

Немецкая разведка полагает, что украинское сопротивление может быть сломлено в ближайшие четыре-пять недель, когда Россия установит полный контроль в Донбассе. Поэтому летние поставки немецкого вооружения будут играть серьезную роль.

Украинская сторона требует от властей ФРГ отправить ВСУ танки для сопротивления России. Однако в Берлине считают, что не имеют на это права в силу исторических причин, передает телеканал "360".

"Есть опасения, что Украина может стать самоуверенной, если одержит ряд побед на поле боя и ворвется на российскую территорию, а это будет означать, что немецкие танки снова окажутся на территории России", – указывает источник в немецком правительстве.

Официально страны НАТО танковое эмбарго не обсуждают, неофициально Вашингтон, Лондон и Париж придерживаются аналогичной позиции.

Немецкий концерн Rheinmetall был готов поставлять на Украину танки еще в апреле, но до сих пор не получил одобрения правительства.