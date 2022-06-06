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Военкор Александр Сладков рассказал, как командный состав отреагировал на смерть генерал-майора Романа Кутузова во время спецоперации на Украине. По его словам, они воспринимают это как потерю близкого человека.
"Но никто из себя не выходит, это люди, которые закалены и поражениями некоторыми, и победами, сложностями, трагедиями. Гибель командира – это, конечно, тяжело переживается, тем более, в таких условиях, когда он вынужден перемещаться на передней линии", – приводит его слова "Говорит Москва".
На место Кутузова, по его словам, назначат нового командующего.
Напомним, о гибели генерала стало известно накануне. По словам источников, военный умер около Николаевки в ЛНР. Официально Минобороны РФ смерть Кутузова не подтвердило.
Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский вспоминал, что в последний раз видел генерала до начала спецоперации – тогда они посидели вместе, выпили. После он слышал от знакомого, что Роман Кутузов в последнее время испытывал тягу к запаху ладана. Он не исключил, что военный мог что-то чувствовать.
По неофициальной информации, Кутузов стал четвертым генералом, погибшим во время спецоперации на Украине.
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