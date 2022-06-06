Военный эксперт заявил о переломном моменте во взятии Северодонецка

Военный эксперт заявил о переломном моменте во взятии Северодонецка
Фото: Rick Mave/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Бои в городе продолжаются

Полковник в отставке Юрий Кнутов полагает, что в последнее время в действиях российской армии наблюдается перелом – особенно это прослеживается по Северодонецку и Лисичанску. Информация, которую публикует украинская сторона, по его словам, является фейком. 

Военный эксперт в беседе с "Радио 1" отметил, что боевые действия в регионе развиваются согласно намеченному плану. Сейчас можно заметить перелом ситуации в пользу России.

"Он не такой радикальный, как хотелось бы, но он наблюдается в Лисичанске и Северодонецке, в первую очередь – в Северодонецке, хотя Украина заявила, что удалось отвоевать 10% города", – заявил он.

Аналитик заявил, что на данный момент ВС РФ захватили всю жилую часть города, продолжая зачищать остатки украинской армии. 

Российским солдатам, в свою очередь, удается расчищать выход на Славянск и Краматорск со стороны Севера. После взятия Красного Лимана войска продолжают продвижение вперед. Эксперт отметил, что успешное движение ВС осуществляют и с востока по направлению Попасной.

Ранее украинская сторона сообщала, что после возвращения под контроль 50% Северодонецка ситуация в городе снова ухудшилась. По их заявлениям, сейчас уничтожено около 90% инфраструктуры города, бои продолжаются. 

Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
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