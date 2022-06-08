Россия пробьет коридор к Приднестровью за несколько месяцев

Военный эксперт Владислав Шурыгин сообщил, что перед российскими военными на данный момент поставили несколько новых задач – из-за этого спецоперация продлится, как минимум, еще полгода. Об этом он рассказал "Известиям".

Сейчас ВС РФ необходимо завершить наступление на Донбассе – оно уже близится к окончанию. Российские солдаты закончат операцию в Авдеевке и Песках, а после нанесут заключительный удар по Славянску и Краматорску.

"Бои за эти города станут завершающими на этом этапе. По моему мнению, на это понадобится от одного до полутора месяцев", – указал он.

Следом руководство поручит провести дополнительное наступление для создания коридора к Приднестровью, считает аналитик. Если темпы расчистки будут аналогичными, то, согласно прогнозу, уложиться получится в три месяца.

Затем вооруженные силы займутся освобождением Запорожья, Харькова и Днепропетровска. Эксперт полагает, что на это у солдат России уйдет, как минимум, четыре месяца.

Шурыгин рассказал, что на этом задачи могут не закончиться – все будет зависеть от успехов российской армии, которую, отметил он, ВСУ остановить не смогут.