Займет минимум полгода: озвучены все задачи ВС РФ на время спецоперации

Займет минимум полгода: озвучены все задачи ВС РФ на время спецоперации
Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Россия пробьет коридор к Приднестровью за несколько месяцев

Военный эксперт Владислав Шурыгин сообщил, что перед российскими военными на данный момент поставили несколько новых задач – из-за этого спецоперация продлится, как минимум, еще полгода. Об этом он рассказал "Известиям". 

Сейчас ВС РФ необходимо завершить наступление на Донбассе – оно уже близится к окончанию. Российские солдаты закончат операцию в Авдеевке и Песках, а после нанесут заключительный удар по Славянску и Краматорску. 

"Бои за эти города станут завершающими на этом этапе. По моему мнению, на это понадобится от одного до полутора месяцев", – указал он.

Следом руководство поручит провести дополнительное наступление для создания коридора к Приднестровью, считает аналитик. Если темпы расчистки будут аналогичными, то, согласно прогнозу, уложиться получится в три месяца. 

Затем вооруженные силы займутся освобождением Запорожья, Харькова и Днепропетровска. Эксперт полагает, что на это у солдат России уйдет, как минимум, четыре месяца. 

Шурыгин рассказал, что на этом задачи могут не закончиться – все будет зависеть от успехов российской армии, которую, отметил он, ВСУ остановить не смогут. 

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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