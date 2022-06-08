Обеспечивать выход груза украинская сторона отказывается

Украинское зерно никуда не поедет. По крайней мере, пока западные страны не выполнят главное условие Киева. Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, до тех пор, пока не будет решен вопрос с безопасностью Украины, " никакое зерно никуда никому не поедет", приводит его слова "Прайм".

Ранее украинской стороне предлагали транспортировать грузы с зерном через Белоруссию, однако президент Украины Владимир Зеленский отказал, напоминает телеканал "360".

Сегодня, 8 июня, главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу проводя переговоры в Анкаре по вывозу украинского зерна из порта в Одессе. По данным местной прессы, стороны намереваются согласовать дату, когда возможна четырехсторонняя встреча между Россией, Турцией, Украиной и ООН по зерновому вопросу.

Всего, по данным западных стран, в украинских портах находится около 20 млн тонн украинского зерна, предназначенного для экспорта в другие страны.