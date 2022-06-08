Украинская армия разделилась на две стороны

Советник ОП Алексей Арестович заявил, что сейчас внутри украинской армии наблюдается раскол. Об этом он рассказал в эфире Фейгин.Live.

По его словам, продолжающиеся разговоры о вероятном контрнаступлении ВСУ не приводят к положительным результатам. Сейчас некоторые солдаты, не получая достаточных оснований для оптимистичного настроя, стали "сыпаться морально", передает "Свободная пресса". Другие, напротив, котовы сражаться до конца.

"Время бодрых лозунгов прошло. Ждать контрнаступления мы можем долго. Ждать стабилизации фронта тоже можем долго", – приводит слова Арестовича "Политика страны".

Он заявил, что Украине в данный момент нужны "люди-стайеры", которые смогут продолжительное время сохранять спокойствие и настраивать тех, чье моральное состояние пошатнулось.

Советник отметил, что пока ожидается прибытие поставок иностранного вооружения придется держаться. Возможно, иногда отдавая часть территорий. И только после того, как будут созданы все благоприятные условия ВСУ смогут пойти в контрнаступление – для этого нужно продержаться.