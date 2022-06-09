НАТО нашли повод отказаться от поставок оружия Украине

НАТО нашли повод отказаться от поставок оружия Украине
Фото: Sgt. Dustin Biven/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Представители блока опасаются, что Россия завладеет секретными военными технологиями Запада

Страны альянса, у которых украинские власти запрашивают высокоразвитое дальнобойное оружие, все чаще вызывают опасения по поводу целесообразности такого снабжения ВСУ. Они опасаются, что в случае захвата оборудования Россия завладеет секретными разработками НАТО, сообщает Defence News.

Сейчас запасы советского вооружения подходят к концу, и, как указали анонимные источники в британском правительстве, Украина требует поставок оружия с большей силой и дальностью для противостояния российским военным. 

Западные военные опасаются, что ВС РФ смогут расшифровать ключи наведения и алгоритмы шифрования, благодаря чему разработают свои механизмы защиты. Дискуссии по этому вопросу стали все чаще звучать в официальных кругах альянса, начиная влиять на поставки оружия украинской стороне. 

Дополнительным фактором риска в НАТО указывают степень, с которой уничтожается советское вооружение, переданное украинским военным для ведения боев. По их словам, в этой области они фиксируют "значительные потери". 

Ранее в этом месяце лидеры США и Великобритании объявили о передаче Украине реактивных систем залпового огня HIMARS и M270, соответственно. Киев должен получить четыре американских HIMARS и три британских М270.

Источник: Defense News ✓ Надежный источник
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