Мирных переговоров между странами не будет

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против высокопоставленных российских политиков. Список возглавил глава России Владимир Путин, а дополнили другие чиновники – Михаил Мишустин, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Андрей Белоусов, Татьяна Голикова и российские министры.

Санкции будут носить бессрочный характер. Они подразумевают блокировку активов на Украине, запрет на участие в торговых операциях, неразрешение приватизации имущества и приобретения земельных участков, запрет пользования радиочастотами в стране и лишение госнаград. В России уже отреагировали на украинский "черный список".

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что комментировать тут нечего – долго рестрикции действовать не будут.

"За день до капитуляции он все отменит", – пишет он в Telegram.

Политолог Андрей Суздальцев указал, что своим решением Владимир Зеленский окончательно лишил себя любой возможности личной встречи с российским президентом. По его словам, на этот шаг он пошел по указке западных кураторов, которые поняли, что ожидать переговоров между лидерами не стоит.

Указом, считает эксперт, президент Украины открыто продемонстрировал своему народу, что мирных переговоров с Россией вести не намерены – они решили "воевать до последнего украинца".

Ранее Владимир Зеленский говорил, что готов ко встрече с Владимиром Путиным в любой подходящий момент. В Кремле в ответ утверждали, что вести беседы нужно по конкретным вопросам, а переговоры ради переговоров нецелесообразны.