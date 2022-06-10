Разведчик ВС РФ раскрыл обратную сторону спецоперации

Разведчик ВС РФ раскрыл обратную сторону спецоперации
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Солдат рассказал о настроениях внутри армии

Военный российской разведки с позывным "Краков" рассказал, как проходит спецоперация на Украине изнутри армии. По его словам, впервые, когда они зашли на украинскую территорию, то не поверили, что все происходит по-настоящему. 

Пока они ехали до точки назначения, он не мог понять, насколько важен этот момент. Вроде все обычно – колонна едет, они в ней сидят, все спокойно. Однако когда начались первые обстрелы, а после них и жертвы, в голову пришло осознание происходящего. 

Журналист "Московского комсомольца" поинтересовался у солдата, было ли ему в тот момент страшно, на что тот ответил – каждая задача по-своему страшна. 

"Но идешь вперед, потому что знаешь – это нужно делать. Если ты дашь слабину, то и другие дадут. И тогда никого не останется...", – рассказал он.

В этот момент, указывается в статье, мужчина на мгновение замолчал, будто вспомнил что-то. 

Военный заявил, что прекрасно понимает, почему он находится на поле боя. Лучше он будет бороться тут, чем придут к нему домой, к его семье, детям. Он хочет, чтобы его родные жили в спокойствии, а ребенок, когда приходит в детский садик, рассказывал, что его отец – герой. 

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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