Солдат рассказал о настроениях внутри армии

Военный российской разведки с позывным "Краков" рассказал, как проходит спецоперация на Украине изнутри армии. По его словам, впервые, когда они зашли на украинскую территорию, то не поверили, что все происходит по-настоящему.

Пока они ехали до точки назначения, он не мог понять, насколько важен этот момент. Вроде все обычно – колонна едет, они в ней сидят, все спокойно. Однако когда начались первые обстрелы, а после них и жертвы, в голову пришло осознание происходящего.

Журналист "Московского комсомольца" поинтересовался у солдата, было ли ему в тот момент страшно, на что тот ответил – каждая задача по-своему страшна.

"Но идешь вперед, потому что знаешь – это нужно делать. Если ты дашь слабину, то и другие дадут. И тогда никого не останется...", – рассказал он.

В этот момент, указывается в статье, мужчина на мгновение замолчал, будто вспомнил что-то.

Военный заявил, что прекрасно понимает, почему он находится на поле боя. Лучше он будет бороться тут, чем придут к нему домой, к его семье, детям. Он хочет, чтобы его родные жили в спокойствии, а ребенок, когда приходит в детский садик, рассказывал, что его отец – герой.