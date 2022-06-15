Западные генералы призвали НАТО открыто вмешаться в конфликт на Украине

Западные генералы призвали НАТО открыто вмешаться в конфликт на Украине
Фото: Florian Gaertner/photothek.de vi/www.imago-images.de
Другого способа прекратить боевые действия военные не увидели

Бывший главком союзными силами США и НАТО Уэсли Кларк полагает, что единственный способ остановить конфликт между Россией и Украиной – это военные действия. Поэтому альянс должен вмешаться в ситуацию напрямую, заявил он на "Атлантическом совете". 

Генерал в отставке отметил, что сейчас позиция Столтенберга о невовлечении НАТО в конфликт нашла много откликов, однако представители альянса должны усвоить уроки прошлого века.

"НАТО должна вмешаться. Давайте официально объявим это и прикажем россиянам прекратить огонь. Конфликт невозможно остановить без вмешательства НАТО", – приводит его слова URA.RU.

Кларк полагает, что вмешательство блока зависит во многом от "решительности национальных лидеров", а не от международного права. Он привел в пример произошедшее с Югославией, когда натовские войска без одобрения ООН начали свою операцию. 

Бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами в Европе Филипп Брислав его поддержал. В вопросе украинского конфликта он не думает, что такой исход более вероятен. Возможно, вступиться за Украину могли бы некоторые государства – поддержка ООН в этом вопросе серьезно бы им помогла. Хотя, по его словам, нынешнее руководство НАТО на это не решиться. 

Источник: Атлантический совет
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