Нни один не предусматривает победы украинской армии

Представители американской разведки и военные считают, что спецоперации России на Украине находится в критической стадии, которая может определить долгосрочный исход конфликта. По их словам, у будущего существует три варианта развития событий, пишет CNN.

Первый предполагает, что Россия может продолжать пошагово добиваться незначительных успехов на ключевых восточных направлениях. Второй – продвижение по линии фронта может зайти в тупик. Ситуация затянется на месяцы или годы, что приведет к огромным жертвам с обеих сторон и медленно нарастающему кризису, истощающему мировую экономику. И третий, по мнению специалистов наименее вероятный, Москва пересмотрит военные цели и объявит о победе.

"Источники говорят, что на данный момент этот сценарий кажется не более чем принятием желаемого за действительное", – пишет издание.

Официальные лица в США и Европе полагают, что вскоре станет понятно, какая именно из сторон добилась успеха в конфликте – либо российские войска займут Славянск, либо украинская армия их остановит. Ключевым преимуществом ВС РФ является ее массовость, и важно, чтобы украинцы могли удержать оборону, считают они.

Киев полагает, что в этом им должны помочь поставки западного оружия, однако, по данным издания, украинцы не всегда могут его использовать, поскольку переводчик не позволяет правильно разобраться в инструкции, пишет RT.