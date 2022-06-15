ВСУ готовят прорыв: военкор объяснил участившиеся обстрелы Донецка

ВСУ готовят прорыв: военкор объяснил участившиеся обстрелы Донецка
Фото: Diego Herrera/XinHua/www.globallookpress.com
Журналист призвал обратить внимание на действия ВСУ

Угроза прорыва украинской армии в Донецк со стороны Авдеевки остается крайне высокой в связи с участившимися обстрелами, полагает военный корреспондент Юрий Котенок. Если ВСУ решатся на такой шаг, то в медийном пространстве будет серьезный прорыв в пользу Киева, приводит его слова "Политнавигатор". 

Военкор сообщил, что недавно в течение суток украинская сторона выпустила более 800 снарядов в направлении Донецка. Он подчеркнул, что за все время конфликта ничего подобного не было ни разу. 

"Они проверяют там, где продавливается. Они понимают, что полноценной ответки нет, потому что многие боеспособные части переброшены на другие направления, могут попытаться дерзко прорваться в направлении Донецка", – отметил журналист.

Котенок, со ссылкой на собственные данные, заявил, что численность украинской армии около Донецка – примерно 15 тысяч человек. Отдельные подразделения усилены батальонами теробороны. Он подчеркнул, что недооценка противника может обернуться новыми потерями. 

Накануне столица ДНР подверглась самому массированному обстрелу с 2014 года. Под удары попали Куйбышевский, Киевский и Ворошиловский районы города, пишет телеканал "360"

Согласно официальным сведениям, 22 человека пострадали, а четверо погибли, сообщает РИА ФАН

Источник: Политнавигатор ✓ Надежный источник
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