Российские солдаты раскрыли хитрость Киева со сдачей территорий

Российские солдаты раскрыли хитрость Киева со сдачей территорий
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Для эффективного противостояния ВС РФ не хватает высокотехнологичных БПЛА

Комбат батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал о тактике, которую используют ВСУ для того, чтобы нанести серьезный урон по противнику. Об этом он написал в своем Telegram. 

Военный сообщил, что на тех участках, где противостояние перешло в позиционный характер, украинская сторона делает вид, что отдает мелкие населенные пункты, предварительно пристрелявшись по позициям. Затем они получают информацию от местных "стукачей" о том, что российские войска вошли в район обстрела, передает "Свободная пресса". Тут, указал Ходаковский, "начинается свистопляска". 

"Должен заметить, что их РЭБ наглее нашей – наши больше позволяют противнику, в результате чего в воздухе он чувствует себя комфортнее", – пишет комбат. 

По его словам, пока преимущество в обнаружении и подавлении целей на стороне ВСУ. Российским солдатам не хватает беспилотных средств разведки, защищенных от радиоэлектронного воздействия. 

Военный отметил, что эта ситуация характерна только в отношении статичных участков, поскольку на основных направлениях наступления сосредоточено больше боевой техники – там преимущество на стороне ВС РФ. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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