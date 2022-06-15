В ЛНР ситуацию на "Азоте" назвали "катастрофической"

Люди внутри не могут выйти за водой

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что оставшиеся в бомбоубежищах "Азота" люди находятся в "катастрофическом" положении, передает "Россия 1". По его словам, мирное население не может даже выйти, чтобы набрать воды. 

Он отметил, что это происходит последние пять дней. Белого флага наз заводом российские солдаты не видят, а выход по гуманитарным коридорам постоянно срывается. Марочко рассказал, что за все время с территории предприятия удалось выйти только одному человеку, сообщает телеканал "360"

Как отметили в ЛНР, срыв эвакуации происходит из-за обстрелов со стороны ВСУ. 

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
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