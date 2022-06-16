В ДНР призвали оценивать слова военного всерьез

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский оценил заявление генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко об ударе по Крымскому мосту. Своим мнением он поделился в Telegram.

Напомним, украинский военный заявлял, что мост через Керченский пролив является для Украины "целью номер один", поскольку представляет собой "основную кишку" для подтягивания резервов, передает телеканал "360". Киеву лишь нужно дождаться поставки западного вооружения.

Ходаковский считает, что относится к таким высказываниям без должной опаски не стоит, поскольку любые виды оружия созданы для того, чтобы убивать.

"Но дегенерат посмотрел хотя бы на карту", – написал кобмат.

По его словам, Россия может снабжать линию фронта и по другим участкам, а не только через Крымский полуостров – перекрыть их украинские военные не способны.

Тем не менее, указал он, следует рассматривать заявление всерьез, поскольку ВСУ "обязательно попытаются вытворить какую-нибудь гадость", приводит его слова Общественная служба новостей.