Минобороны РФ сообщило о смерти более 200 националистов за сутки

Солдаты уничтожили военные объекты украинской армии

Российское Министерство обороны отчиталось о гибели более 200 нацистов в результате обстрела артиллерии и ракетных войск ВС РФ. 

Как сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, за сутки было поражено 195 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 34 пункта управления и 42 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений ВСУ, передает "Пятый канал". 

Также возле Стахановки российским ПВО удалось перехватить "Точку-У" и 21 сняряд системы "Ураган", выпущенных со стороны украинских военных. 

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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