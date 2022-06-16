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Российское Министерство обороны отчиталось о гибели более 200 нацистов в результате обстрела артиллерии и ракетных войск ВС РФ.
Как сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, за сутки было поражено 195 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 34 пункта управления и 42 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений ВСУ, передает "Пятый канал".
Также возле Стахановки российским ПВО удалось перехватить "Точку-У" и 21 сняряд системы "Ураган", выпущенных со стороны украинских военных.
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