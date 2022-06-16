Решение о спецоперации на Украине было принято после саммита в Женеве - Песков

Решение о спецоперации на Украине было принято после саммита в Женеве - Песков
Фото: Guo Chen/XinHua/www.globallookpress.com
Вашингтон отказался от налаживания отношений

Россия возлагала большие надежды на встречу Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, однако американская сторона их не оправдала. Об этом в интервью РИА "Новости" сообщил Дмитрий Песков. 

Пресс-секретарь президента отметил, что США не прислушались к высказанным Россией озабоченностям – это стало триггером для неизбежного начала спецоперации, передает телеканал "360"

Песков указал, что после саммита Москва надеялась, что ситуация начнет постепенно налаживаться, однако Вашингтон с каждым разом все активней демонстрировал отказ от стабилизации отношений. Сперва США не стали обсуждать вопросы гарантий безопасности, а потом и тему нерасширения НАТО с поглощением Украины. 

"Что во многом и стало таким триггером для неизбежности той самой специальной военной операции, о которой принял решение наш президент и верховный главнокомандующий", – указал пресс-секретарь.

Он добавил, что после всего диалог Москвы с Вашингтоном будет жестким, без возвращения к старому стилю общения. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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