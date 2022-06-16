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Россия возлагала большие надежды на встречу Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, однако американская сторона их не оправдала. Об этом в интервью РИА "Новости" сообщил Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента отметил, что США не прислушались к высказанным Россией озабоченностям – это стало триггером для неизбежного начала спецоперации, передает телеканал "360".
Песков указал, что после саммита Москва надеялась, что ситуация начнет постепенно налаживаться, однако Вашингтон с каждым разом все активней демонстрировал отказ от стабилизации отношений. Сперва США не стали обсуждать вопросы гарантий безопасности, а потом и тему нерасширения НАТО с поглощением Украины.
"Что во многом и стало таким триггером для неизбежности той самой специальной военной операции, о которой принял решение наш президент и верховный главнокомандующий", – указал пресс-секретарь.
Он добавил, что после всего диалог Москвы с Вашингтоном будет жестким, без возвращения к старому стилю общения.
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