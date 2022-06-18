За сутки перехватили почти 30 ракет

Министерство обороны России сообщило, что средствам российской противовоздушной обороны удалось сбить украинские вертолет и самолет. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков во время ежедневного брифинга.

ПВО уничтожили самолет Су-25 и вертолет Ми-24 в районе Архангельского, передает "Пятый канал". Также за сутки сбили восемь беспилотников в разных регионах Украины и в ЛНР, перехватили четыре "Точки-У" и 24 ракеты системы "Ураган".