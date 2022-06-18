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Министерство обороны России сообщило, что средствам российской противовоздушной обороны удалось сбить украинские вертолет и самолет. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков во время ежедневного брифинга.
ПВО уничтожили самолет Су-25 и вертолет Ми-24 в районе Архангельского, передает "Пятый канал". Также за сутки сбили восемь беспилотников в разных регионах Украины и в ЛНР, перехватили четыре "Точки-У" и 24 ракеты системы "Ураган".
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