Российские ПВО сбили украинский Су-25 и Ми-24

За сутки перехватили почти 30 ракет

Министерство обороны России сообщило, что средствам российской противовоздушной обороны удалось сбить украинские вертолет и самолет. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков во время ежедневного брифинга. 

ПВО уничтожили самолет Су-25 и вертолет Ми-24 в районе Архангельского, передает "Пятый канал". Также за сутки сбили восемь беспилотников в разных регионах Украины и в ЛНР, перехватили четыре "Точки-У" и 24 ракеты системы "Ураган".

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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