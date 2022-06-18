Курс рубля
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Доллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля
- Евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года
Глава Чечни Рамзан Казыров заявил, что странам ОДКБ пора перестать молчать о происходящем на Украине и наконец выбрать свою сторону. Об этом он сказал в своем Telegram.
Кадыров указал, что России от участия в ОДКБ нет никакой пользы – выгода есть только у остальных стран, которые входят в состав организации. По его словам, Белоруссия была спасена Россией, как и Казахстан, а также ключевую роль в решении конфликта между Арменией и Азербайджаном сыграла именно РФ.
Он отметил, что все ведущие европейские лидеры звонят Владимиру Путину, выступая при этом на стороне Украины, в то время, как страны ОДКБ не имеют позиции против "бандеровцев, нациков, фашистов".
Глава Чечни полагает, что все официальные представители стран боятся западных санкций.
"Объединитесь и скажите свое слово. Ничего не будет. Россия спасла Казахстан", – сказал он.
Свое заявление Рамзан Кадыров сделал после высказывания казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева о статусе ДНР и ЛНР. Глава заявил, что страна не признает независимость регионов, считая их "квазигосударственными территориями".
Представитель президента Незалежной выступила с громким заявлением