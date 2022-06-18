Стране напомнили о помощи России несколько месяцев назад

Глава Чечни Рамзан Казыров заявил, что странам ОДКБ пора перестать молчать о происходящем на Украине и наконец выбрать свою сторону. Об этом он сказал в своем Telegram.

Кадыров указал, что России от участия в ОДКБ нет никакой пользы – выгода есть только у остальных стран, которые входят в состав организации. По его словам, Белоруссия была спасена Россией, как и Казахстан, а также ключевую роль в решении конфликта между Арменией и Азербайджаном сыграла именно РФ.

Он отметил, что все ведущие европейские лидеры звонят Владимиру Путину, выступая при этом на стороне Украины, в то время, как страны ОДКБ не имеют позиции против "бандеровцев, нациков, фашистов".

Глава Чечни полагает, что все официальные представители стран боятся западных санкций.

"Объединитесь и скажите свое слово. Ничего не будет. Россия спасла Казахстан", – сказал он.

Свое заявление Рамзан Кадыров сделал после высказывания казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева о статусе ДНР и ЛНР. Глава заявил, что страна не признает независимость регионов, считая их "квазигосударственными территориями".