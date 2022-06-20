Российскую границу с Украиной решили защитить по-новому

Российскую границу с Украиной решили защитить по-новому
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
В некоторых регионах хотят внедрить систему анализа угроз

МЧС собирается досрочно запустить проект "Безопасный город" на границе с Украиной из-за "угроз диверсионных атак". Об этом сообщает "Коммерсантъ", со ссылкой на источники, близкие к ведомству. 

Программа подразумевает внедрение системы со специальным ПО, обеспечивающем работу датчиков движения, камер видеонаблюдения с мониторингом окружающей ситуации, вплоть до экологической обстановки. Всего на ее реализацию планируют потратить 15 млрд руб из бюджета и полтора года. 

Развернут систему "Безопасный город" в приграничных с Украиной территориях – Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, Воронежской и Белгородской областях. 

Источники в министерстве утверждают, что это позволит более оперативно реагировать на угрозы и минимизировать их последствия для гражданских и инфраструктуры. 

После начала спецоперации на Украине поставки высокотехнологичной продукции в Россию были ограничены. Эксперты полагают, что на обеспечение "Безопасного города" могут привлечь поставщиков из Юго-Восточной Азии. 

Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник
новости партнеров

Раскрыт главный секрет успеха России в ходе спецоперации

РФ в совершенстве овладела военным искусством

Евросоюз похоронил себя антироссийскими санкциями - экономист

Распад Европы - логический конец этого безумия, считает эксперт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей