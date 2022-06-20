В некоторых регионах хотят внедрить систему анализа угроз

МЧС собирается досрочно запустить проект "Безопасный город" на границе с Украиной из-за "угроз диверсионных атак". Об этом сообщает "Коммерсантъ", со ссылкой на источники, близкие к ведомству.

Программа подразумевает внедрение системы со специальным ПО, обеспечивающем работу датчиков движения, камер видеонаблюдения с мониторингом окружающей ситуации, вплоть до экологической обстановки. Всего на ее реализацию планируют потратить 15 млрд руб из бюджета и полтора года.

Развернут систему "Безопасный город" в приграничных с Украиной территориях – Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, Воронежской и Белгородской областях.

Источники в министерстве утверждают, что это позволит более оперативно реагировать на угрозы и минимизировать их последствия для гражданских и инфраструктуры.

После начала спецоперации на Украине поставки высокотехнологичной продукции в Россию были ограничены. Эксперты полагают, что на обеспечение "Безопасного города" могут привлечь поставщиков из Юго-Восточной Азии.