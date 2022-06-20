На помощь украинцам в конфликте были потрачены огромные средства

Единственная причина, по которой между Украиной и Россией нет мирного переговорного процесса – это позиция США. Такое мнение высказал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

В своих соцсетях он написал, что визиты Шольца, Макрона, Драги и других высокопоставленных политиков вряд ли способны оказать влияние и поспособствовать скорейшему заключению мира. Все кардинальные решения по этому поводу принимаются в Вашингтоне.

Азаров отметил, что до этого Соединенные Штаты не тратили таких средств на помощь ни одному из своих союзников, передает "Свободная пресса". И, по его мнению, это связано с тем, что конфликт напрямую отвечает интересам американцев.

В первую очередь, это связано с тем, что во время боевых действий они могут более детально изучить своих соперников. Во вторую – намерение как можно сильней ослабить противника, сообщает "Радио 1". Судьба украинского народа и самой Украины их при этом не интересует, считает экс-премьер.