Азаров намекнул на главную причину отказа от мирных переговоров Киевом

Азаров намекнул на главную причину отказа от мирных переговоров Киевом
Фото: pixabay.com
На помощь украинцам в конфликте были потрачены огромные средства

Единственная причина, по которой между Украиной и Россией нет мирного переговорного процесса – это позиция США. Такое мнение высказал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. 

В своих соцсетях он написал, что визиты Шольца, Макрона, Драги и других высокопоставленных политиков вряд ли способны оказать влияние и поспособствовать скорейшему заключению мира. Все кардинальные решения по этому поводу принимаются в Вашингтоне. 

Азаров отметил, что до этого Соединенные Штаты не тратили таких средств на помощь ни одному из своих союзников, передает "Свободная пресса". И, по его мнению, это связано с тем, что конфликт напрямую отвечает интересам американцев.

В первую очередь, это связано с тем, что во время боевых действий они могут более детально изучить своих соперников. Во вторую – намерение как можно сильней ослабить противника, сообщает "Радио 1". Судьба украинского народа и самой Украины их при этом не интересует, считает экс-премьер. 

Источник: Свободная пресса ✓ Надежный источник
новости партнеров

Раскрыт главный секрет успеха России в ходе спецоперации

РФ в совершенстве овладела военным искусством

Евросоюз похоронил себя антироссийскими санкциями - экономист

Распад Европы - логический конец этого безумия, считает эксперт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей