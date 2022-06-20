Появилась информация о пострадавших после удара ВСУ около Крыма

Всего на установках находилось более ста человек

Крымский сенатор Ольга Ковитиди сообщила, что после удара по платформам "Черноморнефтегаза" около полуострова пострадали трое человек. Ее слова передает РИА "Новости". 

Один из сотрудников получил сильные осколочные ранения, остальные серьезные ожоги. По ее словам, невыясненной остается судьба еще семерых человек, пишет RT

Как рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, всего было нанесено со стороны ВСУ три удара по буровым установкам. В этот момент на них находилось 109 человек, 21 сотрудника эвакуировали. Он отметил, что ПВО в регионе достаточно, вся сухопутная часть полуострова и Крымский мост защищены. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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