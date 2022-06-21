Кадры с места происшествия опубликовали в соцсетях

Нефтегазоперерабатывающий завод в населенном пункте Андреевка Харьковской области полыхает последние двое суток, потушить его не удается.

Как сообщает телеканал "360", спасатели бессильны. На видео, опубликованном в соцсетях с места происходящего, видно, что над зданием открытое пламя и возвышаются столбы дыма.

Предприятие являлось одним из немногих оставшихся в стране заводов, осуществляющих переработку нефти в топливо.