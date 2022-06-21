Курс рубля
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Доллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля
- Евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года
864 новости
Нефтегазоперерабатывающий завод в населенном пункте Андреевка Харьковской области полыхает последние двое суток, потушить его не удается.
Как сообщает телеканал "360", спасатели бессильны. На видео, опубликованном в соцсетях с места происходящего, видно, что над зданием открытое пламя и возвышаются столбы дыма.
Предприятие являлось одним из немногих оставшихся в стране заводов, осуществляющих переработку нефти в топливо.
Командование американского ВМС возмутила выходка иранских солдат
Эксперты указали на ключевые преимущества российской экономики