ВСУ снова попытались штурмовать остров Змеиный

Наступление удалось отбить армии России

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что накануне ВСУ атаковали остров Змеиный. Попытка стала третьей с того момента, как он отошел под контроль российских военных.

Атака была совеершена с помощью беспилотников и РСЗО – ВС РФ удалось ее отбить, передает "Пятый канал". 

Предыдущая попытка атаковать остров ВСУ совершили два дня назад. 

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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