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Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что накануне ВСУ атаковали остров Змеиный. Попытка стала третьей с того момента, как он отошел под контроль российских военных.
Атака была совеершена с помощью беспилотников и РСЗО – ВС РФ удалось ее отбить, передает "Пятый канал".
Предыдущая попытка атаковать остров ВСУ совершили два дня назад.
Громкие заявления Варшавы не соответствуют действительности