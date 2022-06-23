Наступление удалось отбить армии России

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что накануне ВСУ атаковали остров Змеиный. Попытка стала третьей с того момента, как он отошел под контроль российских военных.

Атака была совеершена с помощью беспилотников и РСЗО – ВС РФ удалось ее отбить, передает "Пятый канал".

Предыдущая попытка атаковать остров ВСУ совершили два дня назад.