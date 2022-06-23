"Язык гопника": министр обороны Литвы получил ответ на оскорбление военных России

"Язык гопника": министр обороны Литвы получил ответ на оскорбление военных России
Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Посольство России опубликовало официальное заявление

Глава литовского оборонного ведомства Арвидас Анушаускас заявил, что российской армией "командуют недоумки", поэтому они ожидают любого развития ситуации на Балтийском море и Украине. Слова министра оценили в российском посольстве в Литве. 

В официальном аккаунте ведомства в Telegram появилась посвященная Анушаускасу запись. Дипломаты напомнили, что до этого им приходилось комментировать использование шефом литовской дипломатии лексикона "из подворотни", теперь же очередь подошла и в отношении министра обороны. Там отметили, что он говорил на аналогичном языке. 

В ведомстве заявили, что, судя по всему, такие выражения становятся визитной карточкой Литвы и ее политиков, выстраивающих деятельность в соответствии со своими представлениями о "порядке, базирующемся на правилах".

"Мы хорошо видим, что это за правила, в основе которых лежит все тот же язык гопника. Параллельно возникает все больше сомнений в адекватности и профпригодности высоких должностных лиц Литвы", – сказано в сообщении. 

В посольстве указали, что отдельную озабоченность вызывает способность официальных лиц оценивать последствия своих "антироссийских выпадов". 

Источник: Посольство России в Литве ✓ Надежный источник
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