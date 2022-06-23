Посольство России опубликовало официальное заявление

Глава литовского оборонного ведомства Арвидас Анушаускас заявил, что российской армией "командуют недоумки", поэтому они ожидают любого развития ситуации на Балтийском море и Украине. Слова министра оценили в российском посольстве в Литве.

В официальном аккаунте ведомства в Telegram появилась посвященная Анушаускасу запись. Дипломаты напомнили, что до этого им приходилось комментировать использование шефом литовской дипломатии лексикона "из подворотни", теперь же очередь подошла и в отношении министра обороны. Там отметили, что он говорил на аналогичном языке.

В ведомстве заявили, что, судя по всему, такие выражения становятся визитной карточкой Литвы и ее политиков, выстраивающих деятельность в соответствии со своими представлениями о "порядке, базирующемся на правилах".

"Мы хорошо видим, что это за правила, в основе которых лежит все тот же язык гопника. Параллельно возникает все больше сомнений в адекватности и профпригодности высоких должностных лиц Литвы", – сказано в сообщении.

В посольстве указали, что отдельную озабоченность вызывает способность официальных лиц оценивать последствия своих "антироссийских выпадов".