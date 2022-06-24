Приговоренный к смерти британский наемник обратился к россиянам

Приговоренный к смерти британский наемник обратился к россиянам
Кадр YouTube.com
Он сообщил, что после вчерашних событий у него открылись глаза

Британский наемник Эйден Аслин в своем видеообращении из тюрьмы сделал заявление для россиян и жителей Донбасса. Он сообщил, что обстрелы мирного населения в центре Донецка открыли ему глаза. Его слова приводит РИА "Новости". 

Приговоренный к смерти иностранный гражданин указал, что сожалеет, что был в составе ВСУ. 

"Я прошу прощения за то, что был частью украинских войск... Бог свидетель – мне действительно жаль", – заявил он.

По его словам, после вчерашнего он оказался серьезно опустошен, поскольку по ним вела обстрелы артиллерия – целый день из-за этого пришлось провести на полу в защите. 

Британец указал, что удары приходились на центр Донецка, где нет никаких военных объектов. Взрывная волна доходила до тюрьмы, снаружи сыпались осколки. 

Аслин отметил, что раньше считал обстрелы ДНР – вражеской пропагандой, однако теперь он иначе смотрит на происходящее. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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