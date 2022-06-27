На Украине раскрыли правду об изнасилованиях российскими военными детей

На Украине раскрыли правду об изнасилованиях российскими военными детей
Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Информация вскрылась в ходе следственных действий

Издание "Украинская правда" (заблокировано в России) опубликовало собственное расследование о деятельности бывшей уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой. В конце мая ее убрали с поста по решению Верховной Рады, выразив недоверие ее деятельности. 

После начала спецоперации экс-омбудсмен поручила организовать дополнительную горячую линию для сбора обращений граждан и помощи пострадавшим – руководить ею она поставила собственную дочь Александру. 

Один из сотрудников в беседе с прессой рассказал, что, в отличие от других горячих линий, эта не делилась информацией с правоохранителями. Все информирование шло через соцсети Денисовой, где она регулярно делала громкие заявления о якобы изнасиловании детей российскими военными. 

Спустя некоторое время прокуратура столкнулась с трудностями при проверке подлинности информации. На допросе чиновница призналась, что получала данные от дочери, а та указала, что делилась историями с матерью "за чашкой чая". 

Александра рассказала, что горячая линия под ее руководством приняла более тысячи обращений, из которых почти половина – об изнасилованиях детей. Но никаких других подробностей она сообщить не могла. После прокуратура запросила детализацию звонков – оказалось, что по этому номеру позвонили граждане лишь 92 раза. 

В итоге на другом допросе Денисова призналась, что рассказала эти истории, поскольку "хочет победы Украины".

Источник: Украинская правда
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