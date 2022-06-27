Курс рубля
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Доллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля
- Евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года
Издание "Украинская правда" (заблокировано в России) опубликовало собственное расследование о деятельности бывшей уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой. В конце мая ее убрали с поста по решению Верховной Рады, выразив недоверие ее деятельности.
После начала спецоперации экс-омбудсмен поручила организовать дополнительную горячую линию для сбора обращений граждан и помощи пострадавшим – руководить ею она поставила собственную дочь Александру.
Один из сотрудников в беседе с прессой рассказал, что, в отличие от других горячих линий, эта не делилась информацией с правоохранителями. Все информирование шло через соцсети Денисовой, где она регулярно делала громкие заявления о якобы изнасиловании детей российскими военными.
Спустя некоторое время прокуратура столкнулась с трудностями при проверке подлинности информации. На допросе чиновница призналась, что получала данные от дочери, а та указала, что делилась историями с матерью "за чашкой чая".
Александра рассказала, что горячая линия под ее руководством приняла более тысячи обращений, из которых почти половина – об изнасилованиях детей. Но никаких других подробностей она сообщить не могла. После прокуратура запросила детализацию звонков – оказалось, что по этому номеру позвонили граждане лишь 92 раза.
В итоге на другом допросе Денисова призналась, что рассказала эти истории, поскольку "хочет победы Украины".
На полученный эффект никто не рассчитывал