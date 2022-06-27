Информация вскрылась в ходе следственных действий

Издание "Украинская правда" (заблокировано в России) опубликовало собственное расследование о деятельности бывшей уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой. В конце мая ее убрали с поста по решению Верховной Рады, выразив недоверие ее деятельности.

После начала спецоперации экс-омбудсмен поручила организовать дополнительную горячую линию для сбора обращений граждан и помощи пострадавшим – руководить ею она поставила собственную дочь Александру.

Один из сотрудников в беседе с прессой рассказал, что, в отличие от других горячих линий, эта не делилась информацией с правоохранителями. Все информирование шло через соцсети Денисовой, где она регулярно делала громкие заявления о якобы изнасиловании детей российскими военными.

Спустя некоторое время прокуратура столкнулась с трудностями при проверке подлинности информации. На допросе чиновница призналась, что получала данные от дочери, а та указала, что делилась историями с матерью "за чашкой чая".

Александра рассказала, что горячая линия под ее руководством приняла более тысячи обращений, из которых почти половина – об изнасилованиях детей. Но никаких других подробностей она сообщить не могла. После прокуратура запросила детализацию звонков – оказалось, что по этому номеру позвонили граждане лишь 92 раза.

В итоге на другом допросе Денисова призналась, что рассказала эти истории, поскольку "хочет победы Украины".