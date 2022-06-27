Курс рубля
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Доллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля
- Евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года
Главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко полагает, что в специальной военной операции сейчас отсутствует какая-либо необходимость в резервистах. Свои видением ситуации он поделился с изданием АиФ.
Эксперт отметил, что на данный момент российские военные выполняют боевые задачи на Украине эффективно и достаточно быстро. Потери среди личного состава есть, но они минимальные – их восполняют за счет подготовленных контрактников, которые обучены воевать. Среди резервистов этот навык достаточно проблемный.
По его словам, в текущей ситуации существует особая потребность в специалистах, которые могут выполнять военные задачи с максимальной эффективностью, а те, кто в последний раз стрелял из автомата 10 лет назад вряд ли подойдут для спецоперации.
Проблемы с набором неподготовленных солдат, отметил Коротченко, отлично видны на примере украинской теробороны. Он считает, что российская сторона должна не повторять аналогичных ошибок.
Хакеры начали собственную спецоперацию
Европейские деятели считают нашего президента всесильным