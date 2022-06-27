Эксперт заявил о недостатках всеобщей мобилизации в России

Эксперт заявил о недостатках всеобщей мобилизации в России
Фото: Sergei Mikhailichenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Необходимости в неопытных военных специалистах сейчас нет

Главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко полагает, что в специальной военной операции сейчас отсутствует какая-либо необходимость в резервистах. Свои видением ситуации он поделился с изданием АиФ. 

Эксперт отметил, что на данный момент российские военные выполняют боевые задачи на Украине эффективно и достаточно быстро. Потери среди личного состава есть, но они минимальные – их восполняют за счет подготовленных контрактников, которые обучены воевать. Среди резервистов этот навык достаточно проблемный. 

По его словам, в текущей ситуации существует особая потребность в специалистах, которые могут выполнять военные задачи с максимальной эффективностью, а те, кто в последний раз стрелял из автомата 10 лет назад вряд ли подойдут для спецоперации.

Проблемы с набором неподготовленных солдат, отметил Коротченко, отлично видны на примере украинской теробороны. Он считает, что российская сторона должна не повторять аналогичных ошибок. 

Источник: Аргументы и Факты ✓ Надежный источник
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