Необходимости в неопытных военных специалистах сейчас нет

Главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко полагает, что в специальной военной операции сейчас отсутствует какая-либо необходимость в резервистах. Свои видением ситуации он поделился с изданием АиФ.

Эксперт отметил, что на данный момент российские военные выполняют боевые задачи на Украине эффективно и достаточно быстро. Потери среди личного состава есть, но они минимальные – их восполняют за счет подготовленных контрактников, которые обучены воевать. Среди резервистов этот навык достаточно проблемный.

По его словам, в текущей ситуации существует особая потребность в специалистах, которые могут выполнять военные задачи с максимальной эффективностью, а те, кто в последний раз стрелял из автомата 10 лет назад вряд ли подойдут для спецоперации.

Проблемы с набором неподготовленных солдат, отметил Коротченко, отлично видны на примере украинской теробороны. Он считает, что российская сторона должна не повторять аналогичных ошибок.