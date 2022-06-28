Поведение пристуствующих в зале возмутило дипломата

Глава российского МИД Сергей Лавров дал официальный комментарий по поводу произошедшего накануне в торговом центре "Амстор" в Кременчуге. Его выступление транслировал телеканал РЕН ТВ.

Министр заявил, что объяснение инциденту уже дали в российском Минобороны – повреждение ТЦ стало следствием детонирования зарубежных боеприпасов, которые располагались в ангаре неподалеку.

Во время речи Лаврова кто-то стал мешать на заднем фоне – были слышны разговоры в зале. Дипломат прервал выступление, грозно посмотрел в ту сторону и поинтересовался, не мешает ли этому человеку его присутствие. Судя по видео, чиновник был крайне возмущен таким поведением.

Лавров отметил, что торговый центр на момент происшествия был пустующим. Он отдельно подчеркнул, что чем больше Запад будет поставлять оружия на Украину, которое призвано продлить конфликт, тем больше задач Россия будет выполнять на земле.

Согласно заявлениям украинской стороны, в результате инцидента в Кременчуге погибло 18 человек.